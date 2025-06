Pioggia di missili e droni russi sull' Ucraina abbattuto anche un F-16 E la Nato fa decollare i caccia

In un’escalation senza precedenti, la Russia scatena una pioggia di missili e droni sull’Ucraina, abbattendo anche un F-16 e scatenando la NATO a dispiegare i propri caccia. Con oltre 500 attacchi, il rischio di escalation globale si fa sempre più concreto. La situazione richiede una risposta decisa e coordinata per proteggere la stabilità internazionale. Resta sintonizzato per gli aggiornamenti su questa crisi che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici.

Le forze del Cremlino hanno preso di mira città in tutto il Paese con oltre 500 missili e velivoli senza pilota. Il comando polacco: "Attivati i sistemi di difesa aerea". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pioggia di missili e droni russi sull'Ucraina, abbattuto anche un F-16. E la Nato fa decollare i caccia

In questa notizia si parla di: missili - pioggia - droni - russi

Riminese in fuga da Israele: “Pioggia di missili dal cielo. Ho vissuto giorni d’inferno” - Una vera odissea per Elisa Vendemini, una riminese che ha vissuto giorni d’inferno sotto un cielo squarciato dalla pioggia di missili.

Nella notte pioggia di missili e droni su Kyiv. 14 morti, decine feriti. Colpiti diversi condomini Nella notte tra il 16 e 17 giugno la Russia ha lanciato uno dei più massicci attacchi di droni e missili su Kyiv. Ci sono 14 morti e almeno 44 feriti, alcune gravi. Il ministro Vai su Facebook

#Ucraina #Russia Si continua a combattere. Droni ucraini colpiscono quattro aeroporti militari russi: distrutti oltre 40 bombardieri. Pioggia di missili su Kharkiv e Zaporizhzhia, dove sono rimaste uccise 4 persone. L'inviato della Rai @ilario82 Vai su X

Pioggia di missili e droni sull'Ucraina: dura rappresaglia su Kiev. Mosca a Trump, non è un gioco; Ucraina, pioggia di droni e missili russi su Kiev: il “pressing” del Cremlino dopo i proclami di Putin; Pioggia di droni sull’Ucraina: 10 vittime, tra loro bimba di 11 anni. 007 Kiev: sventato attentato contro Zelensky in Polonia.

Kiev, 'stanotte attacco record russo, 537 missili e droni' - Lo afferma l'aeronautica ucraina, mentre le autorità parlano di un "attacco combinato su larga scala" anc ... Segnala ansa.it

Guerra Ucraina, attacco record russo: 537 missili e droni. «Mosca fa alzare in volo bombardieri strategici». E la Polonia fa decollare i jet - Putin, l'analista del Nyt Anton Troianovski: «Per lui contano solo gli Usa. Riporta ilmessaggero.it