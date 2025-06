Pio Esposito si ferma | a rischio Inter-Fluminense? La situazione ad oggi

Pio Esposito si ferma a rischio Inter-Fluminense, un momento cruciale nella corsa ai quarti del Mondiale per Club. Dopo aver brillato contro il River Plate, il giovane talento nerazzurro ha dovuto interrompere gli allenamenti per un fastidio muscolare, alimentando preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. A poco più di ventiquattro ore dalla sfida decisiva, le sue condizioni restano da monitorare attentamente. La sua presenza potrebbe fare la differenza: scopriamo insieme cosa riserva il futuro.

Pio Esposito dopo essersi messo in mostra da titolare nella sfida contro il River Plate, si è dovuto fermare per un fastidio muscolare. Ecco le sue condizioni a poco più di ventiquattro ore dalla sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. SI FERMA – Nella giornata di ieri, durante il primo allenamento nerazzurro sul terreno di gioco della North Carolina, finalmente lasciati alle spalle i carichi in palestra, Esposito non ha potuto unirsi al gruppo. Lo staff medico ha immediatamente sottoposto il calciatore ad accertamenti per valutare l'entità del problema: si tratta di un affaticamento muscolare, che lo mette in dubbio per la sfida in programma lunedì contro il Fluminense.