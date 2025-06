Pio Esposito out in Inter-Fluminense chi lo sostituisce? Il nome – SM

Infortunato e assente all’ultimo allenamento dell’Inter, Francesco Pio Esposito salta la sfida contro il Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Ma chi sostituirà il giovane talento? Secondo Sport Mediaset, il nome in pole position per rimpiazzarlo è ancora da confermare, e la scelta di Cristian Chivu potrebbe regalare sorprese inaspettate. La partita si avvicina: scopriamo insieme chi prenderà il suo posto e come l’Inter affronterà questa difficile sfida.

Francesco Pio Esposito ha saltato l’allenamento con l’Inter a Charlotte e non ci sarà perciò per la gara con Fluminense. Chi lo sostituirà? Il primo nome in mente per Cristian Chivu secondo Sport Mediaset. INFORTUNIO – Francesco Pio Esposito non è stato presente durante l’ultimo allenamento dell’ Inter per preparare la partita contro Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club. L’attaccante classe 2005 ha subito un problema muscolare e non forzerà in vista della prossima gara negli Stati Uniti. Farà gli esami strumentali nelle ore a venire e l’Inter darà poi i risultati per capire quando tornerà a disposizione di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pio Esposito out in Inter-Fluminense, chi lo sostituisce? Il nome – SM

In questa notizia si parla di: esposito - inter - fluminense - nome

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito ha concluso la stagione con lo Spezia con un gol che gli è valso un posto nella top-11 della Serie B.

Pio Esposito tra gli under 21 che hanno acquisito più valore: la classifica stilata da Transfermarkt corona la crescita dell'attaccante nerazzurro Tutti i nomi provenienti dalla Serie A: ecco la classifica #Inter #SpazioInter Vai su Facebook

Inter-Fluminense: orario, probabili formazioni e dove vederla; Francesco Pio Esposito: l'Inter ha un patrimonio in casa sul quale vale la pena puntare; Pio Esposito celebrato dall'Inter con un messaggio che fa il giro del mondo, ma nessuno capisce.

Inter, brutte notizie per Chivu: si ferma Pio Esposito! E Thuram e Frattesi... - Le ultime dall'infermeria nerazzurra in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense ... Come scrive tuttosport.com

Mondiale per club, Inter-Fluminense: orario, formazioni, dove vederla in tv ma c'è allarme meteo - Le ultimissime e le probabili formazioni in vista del fischio d'inizio di Charlotte: Lautaro dal 1', salta Pio Esposito. Riporta sport.virgilio.it