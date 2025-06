Pio Esposito Inter il retroscena sulla conferma in prima squadra | scelta presa da Chivu che è rimasto colpito da…

L’Inter punta forte su Francesco Pio Esposito, e il merito è anche di Cristian Chivu. Il difensore-allenatore, rimasto colpito dalle qualità dell’attaccante, ha convinto la dirigenza a confermarlo in prima squadra, vedendo in lui un talento promettente per il futuro. Non solo il suo gol al Mondiale per Club contro il River Plate, ma anche una serie di segnali positivi hanno rafforzato questa decisione. La sua crescita sarà sicuramente sotto i riflettori del prossimo campionato.

