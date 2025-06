Pio Esposito e Bonny cambia l’attacco dell’Inter | che rivoluzione dall’anno scorso! Il confronto coi numeri di Arnautovic Taremi e Correa è impetuoso

Pio Esposito e Bonny, cambia l'attacco dell'Inter: che rivoluzione! Il confronto coi numeri di Arnautovic, Taremi e Correa è impetuoso. La rivoluzione nel reparto offensivo dell' Inter passa dalla scelta di confermare e di puntare su Francesco Pio Esposito e dall'acquisto di Ange-Yoan Bonny dal Parma. Con loro due, di fatto, il reparto offensivo dei nerazzurri è da considerarsi già al completo (resta da capire quale sarà il futuro di Mehdi Taremi). Una rivoluzione nella filosofia, dagli "esperti" di Inzaghi ai giovani di Chivu: il confronto con i numeri dei minuti giocati dalle seconde linee nerazzurre dello scorso anno è impetuoso.

Calciomercato Parma, Bonny via si prepara il sostituto. Francesco Pio Esposito in pole, ma c'è concorrenza - Il Parma si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel suo mercato, con l'addio di Bonny che apre la strada a nuovi talenti.

Pio Esposito, come corre la nuova Inter. La rivoluzione soft di Chivu: ora il Fluminense - Mondiale per Club, il giovanissimo attaccante cresciuto in nerazzurro e Bastoni piegano il River Plate: ottavi presi di slancio

Inter, la sorpresa Pio Esposito rivoluziona il mercato: priorità a un trequartista - L'Inter cambia strategia di mercato dopo l'exploit di Pio Esposito.