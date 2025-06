Pinguini Tattici Nucleari concerto show al Maradona | video di Chiara Tramontano giochi di luce e fuoco messaggi di pace e ospite Max Pezzali

I Pinguini Tattici Nucleari conquistano il Maradona di Napoli con il loro tour Hello World, trasformando il concerto in un vero e proprio show multisensoriale. Tra giochi di luce, fuoco, messaggi di pace e ospiti d’eccezione come Max Pezzali, lo spettacolo di Chiara Tramontano si rivela un’esperienza unica, dove musica e tecnologia si fondono per comunicare emozioni profonde. Un evento che resterà impresso nella memoria di tutti.

I Pinguini Tattici Nucleari arrivano allo stadio Maradona di Napoli con il loro tour Hello World. Un concerto che non è solo musica ma che vede sul palco la presenza di luci che cambiano colore ad ogni canzone, fuoco, voci da 'intelligenza artificiale', messaggi sociali e un video che non riprende solo il gruppo ma che diventa parte attiva dello spettacolo. Pinguini Tattici Nucleari, show al Maradona: un concerto spettacolo interattivo. Nonostante il Maradona non abbia fatto registrare il sold out (non sono però usciti link di biglietti a 10 euro), sono tantissimi i fan dei Pinguini Tattici Nucleari che sfidano il caldo e arrivano allo stadio con magliette ad hoc.

In questa notizia si parla di: pinguini - tattici - nucleari - concerto

