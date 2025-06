pieve fosciana si assegnano tre maglie di campione toscano

Oggi a Pieve Fosciana si accendono i riflettori sul Memorial Rossano Mori, un evento imperdibile nel calendario ciclistico toscano. Tre maglie di campione regionale saranno assegnate ai talenti più promettenti nelle categorie Esordienti I e II anno, e Allievi. L’atmosfera vivace e la passione per il ciclismo si respireranno sin dalle prime pedalate, mentre gli atleti si sfideranno lungo percorsi mozzafiato. Ecco come si svolgerà questa giornata di emozioni e trionfi.

Oggi, a Pieve Fosciana, nell’ambito della III edizione del Memorial Rossano Mori di ciclismo verranno assegnate tre maglie di campione regionale: Esordienti I anno (13 anni), Esordienti II anno (14 anni) e Allievi (15-16 anni). Alle 9,30 la gara per Esordienti primo anno di 30 chilometri, con raduno in via San Giovanni a Pieve Fosciana. Poi il gruppo dei partecipanti si sposterà all’altezza dell’Azienda Fratelli Facchini Auto, dove sarà dato il via alla gara, che vedrà i corridori dirigersi verso la rotonda sul Piano, Galleria Le Lame, la rotonda di località Carbonile, quindi Ponte di Ceserana, Ponte di Campia, La Barca, Gallicano, Arsenale, Ponte di Campia, Ponte di Ceserana, Castelnuovo, La Costa, per poi ritornare a Pieve con traguardo in via San Giovanni. 🔗 Leggi su Lanazione.it