Pieve Fissiraga 21enne trovato morto in un campo | il giallo della telefonata alla madre l’allarme e i parenti partiti dall’Abruzzo

Un mistero che scuote il Lodigiano: Mohamed Kaoukeb Raji, 21 anni, trovato senza vita in un campo vicino all’A1, ha lasciato dietro di sé un enigma ancora da chiarire. La telefonata alla madre, proveniente dal Marocco, ha aperto un filone inquietante tra indagini e sospetti, mentre i familiari si sono precipitati sul luogo del dramma. Un caso che solleva domande fondamentali sulla sicurezza e sulla criminalità locale, lasciando tutti col fiato sospeso.

Lodi, 29 giugno 2025 – Indagini dei carabinieri sono in corso riguardo la morte di Mohamed Kaoukeb Raji, il 21enne ucciso con una fucilata al petto e trovato in un campo adiacente la A1 che segna il confine tra Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga nel Lodigiano, a poca distanza da una zona nota per episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giallo della telefonata. Le ricerche del giovane erano partite perché la madre, in Marocco, aveva ricevuto la chiamata da un amico che sosteneva che probabilmente era accaduto qualcosa al 21enne; la donna, preoccupata perché da qualche giorno non parlava con il figlio, ha attivato dei parenti che si trovano ad Avezzano, in Abruzzo, e che sono partiti per il Lodigiano e hanno presentato denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it