Pietro Orlandi ospite a Villa Bertelli | Voglio la verità su mia sorella Un giallo italiano ancora irrisolto

Stasera a Villa Bertelli, Pietro Orlandi svela i retroscena di un mistero ancora irrisolto: la scomparsa di sua sorella Emanuela. Un caso che ha sconvolto l’Italia e che continua a tormentare le famiglie e gli appassionati di cronaca nera. Tra ricordi, speranze e dubbi, si tenta di fare luce su uno dei più intriganti gialli italiani, perché la verità non può aspettare ancora.

A Villa Bertelli arriva un caso di cronaca giudiziaria di quelli che l’opinione pubblica non ha dimenticato e di quelli che lasciano nel dolore, pur a distanza di tanti anni, una famiglia che è alla ricerca della verità e di una risposta che non ancora arrivata. Alle 21 di oggi nel Giardino dei lecci si parla di un grande giallo italiano, un giallo che non ha scritto la parola fine, un caso non ancora risolto: la scomparsa di Emanuela Orlandi. "Voglio tutta la verità su mia sorella", il titolo dell’incontro spiega l’obiettivo dell’evento. Sotto le stelle del Giardino dei Lecci, che ospita la stagione dei talk show, è ospite Pietro Orlandi, fratello di Emanuela scomparsa nel nulla il 22 giugno del 1983 e mai ritrovata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pietro Orlandi ospite a Villa Bertelli: "Voglio la verità su mia sorella". Un giallo italiano ancora irrisolto

