Pietro chiama la moglie poi la tragedia | è successo all’improvviso

Un gesto d’amore in un momento di emergenza: Pietro, con voce calda e determinata, ha chiamato la moglie per avvisarla del grave incidente che stava per cambiare per sempre le loro vite. Un evento improvviso e devastante che ci ricorda quanto possa essere fragile la nostra esistenza e quanto sia importante non dare mai nulla per scontato. La storia di Pietro ci invita a riflettere sul valore di ogni istante condiviso con chi amiamo.

– “Pronto, sono Pietro. Sto andando in ospedale”. Con queste parole, Pietro Bazzani ha comunicato alla moglie il suo drammatico incidente, prima di lasciarla per sempre. L’uomo, di 82 anni, ha vissuto i suoi ultimi momenti con la consapevolezza di voler avvisare chi amava di più. . L’incidente è avvenuto alla periferia di Modena. Bazzani, a bordo della sua Hyundai I10, si dirigeva verso la polisportiva Saliceta quando si è scontrato frontalmente con un’ Alfa Romeo Mito, guidata da un giovane di 21 anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Pietro chiama la moglie, poi la tragedia: è successo all’improvviso

