Pietrelcina protagonista su Rai Uno | ‘Una voce per Padre Pio’ conquista oltre 2 milioni di spettatori

Pietrelcina brilla sotto i riflettori di Rai Uno, conquistando oltre 2 milioni di spettatori con la straordinaria serata di ‘Una Voce per Padre Pio’. Questo evento benefico, ormai giunto alla sua 26esima edizione, ha saputo unire musica, spiritualità e solidarietà in un’atmosfera unica e carica di emozioni. La magia di Pietrelcina si è accesa nuovamente, confermando il suo ruolo di cuore pulsante della fede e della cultura italiana.

Tempo di lettura: < 1 minuto Grande successo ieri in prima serata su Rai 1 per la 26esima edizione di ‘ Una Voce per Padre Pio’, lo storico evento benefico trasmesso dalla suggestiva Pietrelcina e condotto da Mara Venier. La serata, che ha unito musica, spiritualità e solidarietà, ha registrato un risultato straordinario in termini di ascolti. A fare da cornice all’evento, l’atmosfera carica di emozione del paese natale di San Pio, che ancora una volta si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto per artisti, medici, testimoni di fede e storie toccanti. La formula, ormai collaudata, ha messo insieme grandi nomi della musica italiana con racconti di speranza e progetti concreti di solidarietà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pietrelcina protagonista su Rai Uno: ‘Una voce per Padre Pio’ conquista oltre 2 milioni di spettatori

In questa notizia si parla di: pietrelcina - voce - padre - protagonista

A Pietrelcina torna ‘Una Voce per Padre Pio’: tra gli ospiti Sal Da Vinci, Settembre, Brancale e Berti - Torna a Pietrelcina, il cuore pulsante di spiritualità e cultura, “Una Voce per Padre Pio”, l’evento amatissimo che unisce musica, fede e impegno sociale.

A un anno di distanza dall'ultima serata evento torna in prima serata su Rai1 "Una voce per Padre Pio". Da Piazza Santissima Annunziata in Pietrelcina Mara Venier conduce l'evento dedicato a Padre Pio tra storia, racconti e musica. Ad esibirsi ci saranno tanti Vai su Facebook

Pietrelcina protagonista su Rai Uno: ‘Una voce per Padre Pio’ conquista oltre 2 milioni di spettatori; Il sound sangiovannese a “Una Voce per Padre Pio”; Una Voce per Padre Pio, torna la serata benefica di Rai 1: da Anna Oxa a Drupi ma anche Settembre e Serena Bra.

Una Voce per Padre Pio 2025 torna su Rai1 con Mara Venier: quando in tv e ospiti - Torna l'appuntamento con "Una voce per Padre Pio 2025", l'evento musicale benefico condotto da Mara Venier e trasmesso in prima serata su Rai1 ... Come scrive superguidatv.it

Musica, fede e solidarietà. Su Rai 1 torna “Una Voce per Padre Pio”, con Mara Venier e tanti ospiti - In diretta da Pietrelcina, con Al Bano, Oxa, Patty Pravo, Sal Da Vinci, Serena Brancale e altri big della musica italiana ... Si legge su iodonna.it