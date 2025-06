Picchiato da un gruppo di ragazzini per aver suonato il clacson | 64enne finisce in ospedale

Un gesto innocente come suonare il clacson può scatenare conseguenze imprevedibili. È ciò che è accaduto a un uomo di 64 anni a San Giovanni Rotondo, vittima di violenza gratuita da parte di un gruppo di ragazzini. La sua storia mette in luce la fragilità del rispetto reciproco nelle nostre comunità e ci invita a riflettere sulla necessità di convivenza civile e dialogo, anche nei momenti di tensione.

Ha suonato il clacson perché un gruppo di ragazzi con i cani al guinzaglio bloccava la strada, ma è stata una ragazzina ad avvicinarsi al finestrino e a schiaffeggiarlo. L’uomo è quindi sceso dall’auto per parlare con i giovani, ma è stato aggredito ancora più violentemente da uno dei giovani che lo ha preso a calci e pugni. È quanto accaduto nella tarda serata di sabato nel centro di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, ad un operatore socio-sanitario di 64 anni mentre stava tornando a casa in macchina con la moglie. La vittima è stata accompagnata da una passante al pronto soccorso dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove è stato dimesso all’alba di oggi (29 giugno) con una prognosi di oltre 30 giorni per una frattura vertebrale e lesioni al volto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it