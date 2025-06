Picchia la compagna e pretende soldi per la droga | 36enne allontanato dal giudice

In un contesto sempre più allarmante nell'Agrigentino, un 36enne di Menfi è stato allontanato dal giudice per aver maltrattato la compagna e averne preteso soldi per la droga. La cronaca di questa vicenda ci ricorda quanto sia urgente intervenire e offrire supporto anche a chi commette tali reati, affinché si possano individuare soluzioni concrete e prevenire ulteriori tragedie.

Il gip del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha disposto il divieto di avvicinamento per un uomo di 36 anni di Menfi, accusato di maltrattamenti ai danni della compagna. Dossier. Nell'Agrigentino sempre più gli uomini che picchiano le donne, l'esperta: "Va aiutato anche chi commette la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: compagna - picchia - pretende - soldi

