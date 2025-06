Piazze gender e fine vita non pagano | gli elettori scappano da dem e M5s

Il panorama politico italiano si sta trasformando rapidamente, con la destra che conquista consensi e i partiti tradizionali in crisi. Il recente sondaggio Ipsos evidenzia un mutamento di umore tra gli elettori, sempre più disillusi da temi come gender e fine vita, percepiti come divisivi. La domanda è: quale sarà il futuro di una politica che sembra perdere il contatto con le reali esigenze della popolazione? Continua a leggere.

L’ultimo sondaggio Ipsos mostra un balzo per la destra, mentre sia Pd che 5 stelle perdono pezzi. I cittadini non si convincono con i continui allarmi sul fascismo immaginario e lotte stantie per gay ed eutanasia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Piazze, gender e fine vita non pagano: gli elettori scappano da dem e M5s

In questa notizia si parla di: piazze - gender - fine - vita

Orgoglio trans, due le piazze contro il vento anti-gender - Si apre oggi un weekend di mobilitazioni per la comunità LGBTQIA+, in occasione della Giornata Internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, che si celebra il 17 maggio.

Roma | Marcia per la Pace Per Gaza, per i bambini, per la dignità umana Oggi abbiamo camminato insieme per chiedere ciò che dovrebbe essere scontato: il rispetto della vita, il cessate il fuoco immediato, l’apertura di corridoi umanitari, la fine della Vai su Facebook

Piazze, gender e fine vita non pagano: gli elettori scappano da dem e M5s; Manifestazione per la Vita. Oltre 10.000 in piazza a Roma contro aborto, eutanasia e manipolazione embrioni; Aborto, fine vita, gender: il Prevost tradizionalista. Ma pro migranti e no armi.

Eutanasia e fine vita, parte la raccolta firme: obiettivo 50mile persone in due settimane - A Milano il lancio della proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall’associazione Luca Coscioni, da presentare il Parlamento entro il 17 luglio, Ecco cosa prevede ... Come scrive msn.com

Fine vita, la raccolta firme riparte da Torino: l'appuntamento in piazza Castello il 26 giugno - Riparte, ancora una volta da Torino, la battaglia portata avanti dall'associazione Luca Coscioni che, dal 26 giugno 2025, si impegnerà in una nuova raccolta firme. Scrive torinotoday.it