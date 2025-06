Piazza Garibaldi parte la riqualificazione | via alla demolizione di cinque baracchine Il progetto

Piazza Garibaldi si prepara a rinascere con un intervento di riqualificazione che trasformerà il cuore della città. Dopo l’approvazione della giunta, inizia la demolizione di cinque baracchine per mettere in moto un progetto innovativo dal valore di 40mila euro, volto a valorizzare lo spazio pubblico. In soli due mesi, la piazza cambierà volto, rendendo più accogliente e vivibile un punto nevralgico del tessuto urbano. Entro fine luglio, i lavori potrebbero partire, segnando un passo importante verso il rinnovamento cittadino.

Due mesi di lavori per un primo intervento del valore di 40mila euro volto a iniziare a consegnare un nuovo aspetto a piazza Garibaldi. Nei giorni scorsi il progetto è stato approvato dalla giunta ed entro la fine del mese di luglio potrebbe essere avviata la cantierizzazione in modo tale da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

