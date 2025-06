piazza garibaldi noi esclusi

Piazza Garibaldi, cuore pulsante della città, si trasforma e ospita eventi che uniscono e coinvolgono la comunità. Ma non tutti sono ugualmente rappresentati: Marco Casetti, titolare di una tabaccheria storica e figura di spicco nel panorama locale, solleva il velo sulle criticità di un’organizzazione che sembra favorire alcuni a discapito di altri. È giunto il momento di ripensare alla nostra piazza, affinché diventi davvero uno spazio di inclusione e rispetto per tutti.

Marco Casetti – titolare della tabaccheria in centro storico, tra i fondatori dei Cerviaman e presidente della Consulta dello Sport critica l'organizzazione degli eventi in piazza Garibaldi, che l'altra sera ha ospitato la cena del CaterRaduno. "Figli e figliastri in piazza Garibaldi? La cena è stata una festa che ha acceso il cuore della città. Tutto perfetto? Purtroppo, no. Come troppo spesso accade, corso Mazzini lato Cesenatico e il centro della piazza si trasformano nel palcoscenico della serata: luci, tavolate, musica, pubblico. Il lato Ravenna, invece, resta nell'ombra. Le attività di quel tratto – bar, tabaccherie, bazar, gelaterie – sono rimaste alle spalle del palco, chiuse fuori dalla festa, nascoste da transenne.