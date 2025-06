Piazza Fontanesi diventerà il Marabù

Preparati a rivivere gli anni Novanta nel cuore di Reggio Emilia! Il 5 luglio, piazza Fontanesi si trasformerà in un’area di festa dedicata a musica, moda e cultura di quel decennio indimenticabile. Per la prima volta, ‘Dag dal Gas’ porta l’energia di quegli anni in un evento imperdibile, dove nostalgici e appassionati potranno divertirsi e riscoprire il fascino di un’epoca unica. Non mancate!

Sarà un evento dedicato agli anni Novanta e a tutte e tutti gli appassionati di quel periodo storico, così caratterizzante dal punto di vista musicale e nel costume. Per la prima volta a Reggio arriva ' Dag dal Gas ', in programma sabato 5 luglio nella cornice unica di piazza Fontanesi e vie attigue. Ieri la presentazione al Bistrot Canossa, tra i promotori dell'iniziativa, insieme all'organizzatore eventi Andrea Gasparini e a Lauro Bonacini del Marabù. La città si prepara a vivere un tuffo nel passato con 'Tutto a 90 – Dag dal Gas', rievocando una magica atmosfera, ma non chiamatelo ricordo: "Sarà una celebrazione, preferiamo questa parola – dice Gasparini - Piazza Fontanesi, via San Carlo, via del Guazzatoio e piazza XXIV Maggio chiameranno a raccolta le persone che attraversano il centro con tante attività".

