Piantedosi difende il Dl Sicurezza | Sentenza della Cassazione è ideologicaa

Nel vivace dibattito sulla sicurezza, Piantedosi si schiera a difesa del DL Sicurezza, criticando la sentenza della Cassazione che lo definisce ideologico. La Suprema Corte ha infatti sottolineato come la decretazione di urgenza non sia giustificata da circostanze straordinarie e sollevato dubbi sulla costituzionalità di alcuni punti. Una posizione forte in un contesto delicato, che mette in evidenza le tensioni tra norme emergenziali e diritti fondamentali.

Il Massimario della Cassazione ha sostenuto di non ritenere valida la decretazione di urgenza del dl Sicurezza perch√© non sarebbero presenti nuove circostanze che siano realmente riconducibili a "casi straordinari", mentre alcuni suoi punti potrebbero presentare profili di incostituzionalit√†. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Piantedosi difende il Dl Sicurezza: ‚ÄúSentenza della Cassazione √® ideologicaa‚ÄĚ

Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni: in un documento non vincolante ma di alto valore giuridico i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza - La Corte di Cassazione ha lanciato un messaggio forte e chiaro al governo Meloni, bocciando il decreto sicurezza in una relazione di alto valore giuridico e non vincolante.

Piantedosi: ‚ÄúCassazione troppo ideologica contro il decreto Sicurezza‚ÄĚ; Decreto Sicurezza, la versione del governo non regge alla prova dei numeri: con le nuove norme si rischia pi√Ļ carcere; Piantedosi difende la scelta del governo. Il mistero del Falcon.

Quando la Cassazione scassa e non cassa - Di ideologico vedo poco nel documento del Massimario della Cassazione. Come scrive startmag.it

Dl sicurezza: Avs, 'Cassazione lo ha fatto a pezzi' - Una relazione durissima, che smaschera l’operazione propagandistica costruita da Salvini, Meloni e Piantedosi ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it