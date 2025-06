Piano strade | oltre 2,4 milioni in lavori già avviati o finanziati

Il Piano Strade 2025 del Comune di Corciano rappresenta un investimento straordinario di oltre 24 milioni di euro, destinato a trasformare profondamente il territorio. Presentato giovedì 26 giugno, questo progetto ambizioso mira a migliorare le infrastrutture su tutta la vasta area comunale, coinvolgendo frazioni e piccoli nuclei abitativi. Con un impegno senza precedenti, il Comune si prepara a ridisegnare il volto della città , puntando a un futuro più sicuro e accessibile per tutti.

È stato presentato nella mattina di giovedì 26 giugno il Piano Strade 2025 del Comune di Corciano, un progetto organico e ambizioso che prevede interventi diffusi su tutto il territorio comunale, dalle grandi frazioni ai nuclei abitati più piccoli. Un impegno senza precedenti in termini di investimenti e capillarità degli interventi. "A marzo ci eravamo posti un traguardo ambizioso – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Pierotti – superare per la prima volta 1 milione di euro di investimenti in un solo anno per strade e marciapiedi. Oggi il Piano Strade 2025 prevede infatti oltre 2,4 milioni di euro in lavori già avviati o finanziati". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Piano strade: oltre 2,4 milioni in lavori già avviati o finanziati"

