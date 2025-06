Photored a Verona | dall' 1 luglio scattano le multe nell' ultima settimana di monitoraggio ancora 553 infrazioni

A Verona, dal 1° luglio scattano le multe per violazioni al photored, segnando un passo importante nella lotta all'inosservanza del codice della strada. Durante l'ultimo monitoraggio, si sono contate 553 infrazioni, in calo rispetto alle 593 della settimana precedente, dimostrando l'efficacia delle misure adottate. Questa tendenza positiva apre la strada a una città più sicura e rispettosa delle regole. Ma cosa ci riserva il futuro in tema di sicurezza stradale?

In questo mese di giugno sono state registrate in pre-esercizio tutte le violazioni, ma non sono scattate le sanzioni. Dai dati emersi durante la quarta settimana e riferiti dal Comune di Verona, si registra un ulteriore contenimento delle infrazioni: sono state 553 a fronte delle 593 della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

