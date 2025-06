Pfas da Vicenza a Venezia | effetto domino sugli inceneritori

Un terremoto giudiziario scuote Vicenza e Venezia, con undici condanne che segnano una svolta nella battaglia contro i Pfas. Questo effetto domino rivela come le infiltrazioni delle sostanze inquinanti abbiano coinvolto giganti industriali e le autorità, portando alla luce uno scandalo ambientale di proporzioni epiche. La vicenda, ancora in evoluzione, promette di ridefinire la gestione dei rischi e la responsabilità aziendale in Italia.

Un'ondata di undici condanne senza sconti ha appena scosso il tribunale di Vicenza, chiudendo il primo grado del processo che vedeva imputati quindici manager legati alla Miteni di Trissino o alle multinazionali che ne hanno controllato il pacchetto azionario, la Icig e la Mitsubishi: quattro le. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Vicenza, prima sentenza di un tribunale sui Pfas: "Operaio morto di cancro per averli respirati" - La prima sentenza di un tribunale italiano sui Pfas segna un punto storico: un operaio ha perso la vita di cancro dopo aver respirato queste sostanze.

Pfas, dal processo di Vicenza arriva la condanna: "Chi ha inquinato paga" - Legambiente: "Provata la contaminazione, sentenza storica, ora si proceda quanto prima alla bonifica del sedime inquinato"

