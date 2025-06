Pesta l?ex ragazza in piazzale Matteotti Arrestato colpisce in faccia i carabinieri | ha 18 procedimenti aperti

Un giovane di 18 anni, coinvolto in molteplici vicende giudiziarie, si presenta davanti al tribunale di Pesaro per l’udienza di convalida, dopo aver aggredito i carabinieri e avere una storia complicata alle spalle. La sua versione dei fatti si scontra con le accuse, mentre la giustizia si appresta a fare luce su una vicenda che continua a far discutere. E ora, cosa succederà?

PESARO Litiga con la ex, viene arrestato per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ma lui racconta un?altra versione. Ieri l?udienza di convalida in tribunale a Pesaro.

