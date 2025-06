Pescara mercato già in fermento | pronti due colpi si valutano importanti ritorni

Il mercato del Pescara si infiamma, tra opportunità da cogliere e ritorni di rilievo. Con l’obiettivo di consolidare la promozione appena conquistata, la società lavora sotto traccia per due colpi importanti che potrebbero fare la differenza in questa stagione cruciale. Dal 1 luglio parte ufficialmente la sessione di calciomercato, e la squadra sarà rinforzata con nuovi elementi al fine di affrontare con determinazione la difficile sfida della Serie B.

La promozione e Silvio Baldini sono ormai il passato, il presente ed il futuro del Pescara Calcio sono ora rappresentati da una Serie B da mantenere a tutti i costi con Vincenzo Vivarini al timone. Dal 1 luglio scatta ufficialmente la sessione di calciomercato e la squadra sarà rinforzata con.

