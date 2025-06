Pesca Trofeo serie B Casumaresi decimi

Il Trofeo di Serie B ha preso vita sul suggestivo campo del Cavo Lama a Modena, offrendo emozioni e sfide avvincenti tra le formazioni di Ferrara. Tra tecniche innovative e tradizionali, i partecipanti hanno dato il massimo, dimostrando talento e passione per la pesca sportiva. La competizione si sta rivelando un vero banco di prova per i talenti emergenti, pronti a scrivere il loro nome nel panorama della pesca italiana. La tensione cresce, e chissà chi conquisterà il trofeo!

Il Trofeo di Serie B ha disputato la sua terza prova sul campo di gara modenese del Cavo Lama, in gara per Ferrara due formazioni ciascuna per Ps Fe Casumaresi Tubertini, Canne Estensi Colmic, Garisti Dario Tubertini. Il campo gara del Cavo Lama ha visto diverse tecniche di pesca, su tutte quella nel sotto riva fatta con le canne fisse corte oppure con la punta della roubaisienne, alternative erano la pesca a 56 pezzi di roubaisienne, ma soprattutto la pesca a 13 metri, che ha visto catturare diversi carassi di taglia media, compresa tra 50 e 70 grammi, e qualche carpa che ha mosso un po’ la classifica dei vari settori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pesca. Trofeo serie B, Casumaresi decimi

In questa notizia si parla di: pesca - trofeo - serie - casumaresi

Pesca. Trofeo serie B, Casumaresi decimi; Pesca. Casumaresi Tubertini quinta alle Vallette; Pesca sportiva, i risultati della prima prova del Trofeo Emilia Romagna per ‘under’.

Pesca. Trofeo serie B, Casumaresi decimi - Il Trofeo di Serie B ha disputato la sua terza prova sul campo di gara modenese del Cavo Lama, in gara per Ferrara due formazioni ciascuna per Ps Fe Casumaresi Tubertini, Canne Estensi Colmic, Garisti ... Secondo msn.com

Pesca, l’ultimo atto del trofeo si è svolto a Reggio Emilia. Casumaresi e Colmic si confermano in A2 - L’ultimo atto del Trofeo di Serie A2 2024 ha visto le 40 squadre impegnate in questa manifestazione gareggiare sul sempre difficile campo di gara della Fiuma a Mandria di Reggio Emilia. Si legge su sport.quotidiano.net