Pesaro ragazzo disabile aggredito nella notte da due minorenni | prima gli insulti poi calci e pugni

Una notte di violenza scuote Pesaro: un ragazzo disabile di 21 anni viene brutalmente aggredito da minori in viale Trieste, lasciandolo ferito e sotto choc. Un episodio che solleva pesanti interrogativi sulla sicurezza e il rispetto nella nostra comunità . La polizia è al lavoro per fare luce sull’accaduto e garantire giustizia. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa triste vicenda.

