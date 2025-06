Perugia appartamento in fiamme In tre finiscono al pronto soccorso

Un incendio improvviso ha scosso Perugia, coinvolgendo un appartamento in modo drammatico. Tre persone, nel tentativo di domare le fiamme con un estintore, sono finite in pronto soccorso, mentre i vigili del fuoco intervenivano rapidamente per contenere il rogo. La situazione rimane critica, ma l’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi. È un richiamo alla prudenza e alla pronta reazione di fronte a emergenze domestiche.

Perugia, 29 giugno 2025 – Incendio in un appartamento a Perugia. Una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Perugia è intervenuta per un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato in particolare la zona centrale dell’abitazione, con maggiore coinvolgimento dell’ingresso. Tre degli occupanti dell'appartamento hanno tentato inizialmente di spegnere l’incendio utilizzando un estintore portatile, prima dell’arrivo dei soccorsi. Successivamente, il personale sanitario del 118 ha disposto il trasferimento dei tre al pronto soccorso per accertamenti sanitari, a causa della possibile inalazione di fumi tossici derivanti dalla combustione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia, appartamento in fiamme. In tre finiscono al pronto soccorso

In questa notizia si parla di: perugia - appartamento - fiamme - finiscono

Perugia, appartamento in fiamme. In tre finiscono al pronto soccorso; Sparatoria in strada: la lite, i colpi di pistola e la fuga. Due uomini finiscono in ospedale; Umbria, Antonio muore nella casa in fiamme.

Un boato, poi l’incendio: appartamento a fuoco a Tavernelle, numerose esplosioni - Sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco: una squadra della sede centrale con una autopompa serbatoio (Aps), una autoscala e una autobotte, in attesa dell’arrivo dei rinforzi dal ... Lo riporta msn.com

Fiamme in appartamento a Perugia, anziano ustionato - Un uomo di 79 anni è rimasto ustionato in seguito all'incendio di un appartamento avvenuto a Perugia, in località Cenerente, intorno alle 23,40 di luned'ì. Secondo ansa.it