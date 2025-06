Permessi auto la Lega attacca | La Giunta blocca le attività economiche in centro

In un contesto già difficile, la battaglia tra la Lega e la giunta di Parma si fa sempre più aspra. La decisione di bloccare i permessi auto e le restrizioni impattanti stanno mettendo a dura prova le attività commerciali nel cuore della città. È ora di capire come questa battaglia influenzerà il futuro del centro e le sue preziose attività.

"A Parma la giunta continua con la sua missione ideologica di chiudere il centro della città, come se fosse una colpa viverci o lavorarci. Prima hanno reso impossibile venire in centro per i cittadini, con aumenti tariffari dei permessi, costi elevatissimi per i parcheggi sotterranei, riduzione.