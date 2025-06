Perlingieri e Nunziante la serie A chiama i due baby giallorossi

Perlingieri e Nunziante, i due giovani talenti giallorossi, stanno attirando l’attenzione del calcio italiano. Il futuro di Mario Perlingieri potrebbe essere in Campania, con il Napoli interessato a puntare su di lui e a prestarlo in B per crescere ulteriormente. Una strada che potrebbe portare il giovane talento a brillare sui palcoscenici più grandi. Ma quali altre sorprese ci riserverà questo inizio di stagione? Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire.

Tempo di lettura: 2 minuti Potrebbe esserci il Napoli nel futuro di Mario Perlingieri. Il classe 2005 sarebbe finito nel mirino del club partenopeo che ne acquisirebbe il cartellino per poi girarlo in prestito a qualche club di B a farsi le ossa. Facile pensare al Bari che appartiene al pari del Napoli alla famiglia De Laurentis, squadra allenata dall'ex tecnico dei sanniti Fabio Caserta. Con l'arrivo di Salvemini e il probabile approdo in giallorosso di un altro attaccante di esperienza, Perlingieri potrebbe trovare poco spazio nell'undici di Auteri, motivo per il quale il suo procuratore sta valutando una sistemazione diversa per il suo assistito.

In questa notizia si parla di: perlingieri - nunziante - serie - chiama

