Perin Atalanta e non solo | tre club di Serie A sul portiere ormai al capolinea con la Juventus Il punto sul suo futuro

Il futuro di Mattia Perin si configura come un grande enigma nel panorama della Serie A. Con tre club interessati e la Juventus ormai ai margini, l’estremo difensore si trova al crocevia di una scelta cruciale. La sua avventura con i bianconeri sembra prossima a concludersi, lasciando spazio a nuovi orizzonti. Ma quali saranno i prossimi passi di Perin? Scopriamolo insieme, perché il suo destino potrebbe riscrivere le gerarchie del calcio italiano.

Perin Atalanta e non solo: tre club di Serie A sul portiere, ormai al capolinea con la Juventus. Il punto sul futuro dell’estremo difensore bianconero. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Mattia Perin, che non è partito con il resto della squadra per l’avventura al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Secondo quanto si apprende sul portiere ci sono Sassuolo (destinazione però già rifiutata dal portiere), Atalanta e Bologna. Il suo futuro sembra ad ogni modo essere lontano dalla Juventus. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin Atalanta e non solo: tre club di Serie A sul portiere, ormai al capolinea con la Juventus. Il punto sul suo futuro

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo» - Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport 24, ha analizzato il futuro di tre giocatori della Juventus, evidenziando la probabilità di un allontanamento per due di essi, attualmente in prestito, mentre rimangono dubbi sulla permanenza di un terzo.

Carnesecchi ad oggi inamovibile, ma l'Atalanta prepara il piano B: occhi su Caprile e Perin; SPORTITALIA - Manchester United su Carnesecchi, l'Atalanta segue Caprile, Perin e Falcone in caso di cessione; Serie A, Inter-Fiorentina 2-1 e nerazzurri a -1 dal Napoli. L'Udinese frena i partenopei sull’1-1 - Aggiornamento del 11 Febbraio delle ore 01:45.

Juve: Atalanta su Perin, il piano|Mercato | Calciomercato.com - L`Atalanta ha tracciato la strategia per Mattia Perin, portiere della Juventus rientrante dal prestito dal Genoa. Si legge su calciomercato.com

Perin, il portiere di notte: “Tengo il motore sempre acceso, pronto per la finale di Coppa Italia” - Due presenze in campionato, senza l’Europa la gara di mercoledì contro l’Atalanta sarà il punto massimo della stagione della riserva di Szczesny 09 Maggio 2024 alle 10:23 3 minuti di lettura ... Lo riporta repubblica.it