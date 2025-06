Perché Squid Game 3 a suo modo è importante per la comunità queer

In un mondo dove il racconto visivo può cambiare prospettive, Squid Game 3 si distingue non solo per la sua trama avvincente ma anche per il valore sociale che porta con sé. Hyun-ju emerge come figura eroica, portando in scena storie di discriminazione e resilienza. Questo esempio dimostra come cinema e TV possano diventare strumenti potenti per sensibilizzare, dialogare e promuovere l’inclusione, dando voce a chi spesso resta ai margini della società.

Se c'è una figura eroica in Squid Game 3 (e 2 ), questa è Hyun-ju, che con la sua storia potrebbe avere un grande impatto. Il motivo? Non solo il suo arco narrativo, ma anche il fatto che cinema e tv hanno molto potenziale quando si tratta di suscitare discussioni e avviare cambiamenti sociali, soprattutto quando mostrano la realtà della vita delle persone discriminate e danno loro visibilità, anche riconoscendo tutta la loro complessità umana. La serie sudcoreana di Netflix aveva ottenuto questo risultato già con la prima stagione, quando ha trasformato una rifugiata nordcoreana in un personaggio popolare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Perché Squid Game 3, a suo modo, è importante per la comunità queer

