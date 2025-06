Perché il wargaming può migliorare le capacità operative dei militari

Perché il wargaming può migliorare le capacità operative dei militari? Questa metodologia innovativa non solo potenzia la prontezza decisionale e le competenze trasversali, ma permette anche di simulare scenari complessi in un ambiente controllato. Dotato di molteplici applicazioni, dal test di strategie alla pianificazione avanzata, il wargaming si rivela uno strumento essenziale per preparare i militari ad affrontare con sicurezza le sfide del futuro. Supporta così l’evoluzione delle capacità e la resilienza delle forze armate.

Il wargaming è uno strumento pensato per accrescere le capacità decisionali dei dirigenti, siano essi militari o civili. Favorisce lo sviluppo delle competenze trasversali, preparando ad affrontare con maggiore efficacia situazioni caratterizzate da elevata incertezza (wargame a scopo formativo o addestrativo). Può essere impiegato per mettere alla prova concetti operativi o la dottrina, supportando la pianificazione (wargame analitico), oppure per stimolare una riflessione collettiva su problematiche attuali o future (come nei matrix games o nei seminar wargames). Nonostante le sue origini risalgano a due secoli fa, il wargame continua a dimostrarsi uno strumento valido anche nel contesto contemporaneo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché il wargaming può migliorare le capacità operative dei militari

In questa notizia si parla di: wargaming - capacità - militari - migliorare

CONTRO LA SINDROME DI ROMMEL: LA GUERRA NON È UN WARGAME; MADAMA - Periodico di informazioni sull'attività parlamentare, link e segnalazioni.