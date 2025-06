Perché il traffico aereo è rimasto bloccato per ore | la procedura Rateo Zero

Il traffico aereo è rimasto bloccato per ore a causa della procedura Rateo Zero, una misura drastica adottata dopo un ritardo nella comunicazione dei dati al centro radar di Milano. Questa procedura, che blocca decolli e atterraggi in uno spazio aeroportuale, ha già causato disagi simili il 20 ottobre 2024. La domanda che ci dobbiamo porre ora è: potrebbe ripetersi ancora? Continua a leggere per scoprire le cause e le implicazioni di questa situazione critica.

