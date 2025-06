Perché è giusto essere piromani che infiammano valori e pompieri che spengono fragilità

Perché, spesso, siamo chiamati a essere sia piromani che pompieri nella vita: a infiammare con passione i nostri valori e a spegnere le fragilità che ci ostacolano. La frase "Si nasce piromani e si muore pompieri" non è un'ipocrisia, ma un invito a riconoscere e trasformare le nostre sfide in opportunità di crescita, plasmando così il nostro percorso verso il meglio.

"Si nasce piromani e si muore pompieri" è un criterio che fa guardare alla realtà interpretandola non come debolezza da ipocriti, ma come opportunità per plasmarsi cercando il meglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Perché è giusto essere piromani che infiammano valori e pompieri che spengono fragilità

In questa notizia si parla di: piromani - pompieri - giusto - essere

Perché è giusto essere piromani che infiammano valori e pompieri che spengono fragilità - "Si nasce piromani e si muore pompieri" è un criterio che fa guardare alla realtà interpretandola non come debolezza da ipocriti, ma come opportunità per plasmarsi cercando il meglio ... Segnala ilgiornale.it

Il fascino del fuoco: così il pompiere si tramuta in piromane - Il caso di Soletta e un fenomeno che «può anche essere statisticamente provato», secondo uno psichiatra forense. Da tio.ch