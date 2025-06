Perché è così importante il processo per l' uccisione dell' orsa Amarena?

Il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena, simbolo di tutela e biodiversità nel Parco Nazionale d'Abruzzo, assume un'importanza cruciale. Due anni dopo il tragico episodio, le associazioni ambientaliste come la LAV chiedono giustizia esemplare, sottolineando che si tratta non solo di proteggere una specie a rischio, ma di preservare l'equilibrio di un ecosistema prezioso. La sfida è grande: garantire rispetto e conservazione per le future generazioni.

Due anni fa Andrea Leombruni uccideva senza motivo l'orsa Amarena, una delle poche femmine di orso marsicano fertili del parco Nazionale d'Abruzzo. Il processo per la sua uccisione è stato riaggiornato al 18 luglio, ma le associazioni restano in prima linea: «Ci aspettiamo una pena esemplare - dice LAV - si rischia non solo di compromettere l’immagine di un territorio e dei suoi abitanti, ma è in gioco anche la sopravvivenza stessa degli orsi nella regione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Perché è così importante il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena?

