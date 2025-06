Per poco non è fallito | ecco cosa dicono le nuove rivelazioni sull' attacco di Israele all' Iran

Per poco non fallisce l’operazione Rising Lion, un complesso gioco di potere e strategia che affonda le sue radici in oltre un decennio. Le nuove rivelazioni svelano dettagli sconvolgenti sull’attacco di Israele all’Iran, tra minacce di missili, tensioni sanguinose e imprevisti dell’ultimo minuto. Un intreccio di segreti e sorprese che cambieranno le prospettive sulla regione, facendo luce su un capitolo cruciale della geopolitica contemporanea.

La minaccia dei missili, le "nozze rosse" e l'imprevisto all'ultimo minuto: tutti i segreti dell'operazione Rising Lion cominciata in realtà 15 anni fa.

