Per la festa del Sacro Cuore una nuova Tac per l' ospedale di Negrar

Per la festa del Sacro Cuore, l’ospedale di Negrar si illumina di innovazione con una nuova TAC all’avanguardia. Questa tecnologia rivoluzionaria migliorerà notevolmente la diagnosi, in particolare del sistema cardiovascolare, garantendo visite più rapide e accurate. Un passo importante per offrire cure sempre più efficaci e all’avanguardia ai nostri pazienti. Con questa novità, il futuro della salute nel nostro territorio si fa ancora più brillante.

L'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar ha adottato la più avanzata e recente evoluzione tecnologica applicata alla tomografia computerizzata (conosciuta più comunemente come Tac), le cui caratteristiche rivoluzioneranno lo studio diagnostico, in particolare del sistema cardiovascolare, ma. 🔗 Leggi su Veronasera.it

