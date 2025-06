Per la Bri l' impatto dei dazi sul Pil sarà significativo

L’incertezza globale si fa sentire: secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali, l’impatto dei dazi sul PIL sarà significativo, già influenzando i comportamenti di imprese e famiglie. La cautela crescente si traduce in investimenti ritardati e risparmi aumentati, preannunciando una frenata economica che, pur non ancora evidente nei dati, potrebbe lasciare segni profondi sul nostro futuro. È il momento di riflettere sulle strategie per affrontare questa sfida inedita.

L'economia globale "risentirà dell'impatto dell'alta incertezza ancor prima del pieno effetto dei dazi" visto che le imprese stanno ritardando gli investimenti e le famiglie aumentano il risparmio per cautelarsi. L'allarme arriva dalla Banca dei regolamenti internazionali nel suo Rapporto economico annuale. "La frenata deve ancora manifestarsi nei dati - scrive l'istituto di Basilea - ma l'alta incertezza e la fiducia in calo di consumatori e imprese segnalano chiaramente un deterioramento in arrivo per l'attività economica", con la crescita attesa in peggioramento significativo "per diversi Paesi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Per la Bri l'impatto dei dazi sul Pil sarà significativo

In questa notizia si parla di: impatto - dazi - sarà - significativo

Dazi USA: impatto negativo sul Pil degli Stati Uniti e dell'UE entro il 2027 - Le recenti simulazioni sull'impatto dei dazi statunitensi rivelano un possibile rallentamento della crescita economica.

Translate post"Tutte le previsioni indicano un aumento significativo dell'inflazione nel corso dell'anno": Jerome #Powell ieri ha ribadito la sua cautela sul taglio dei tassi, sottolineando che la #Fed è impegnata a tenere sotto controllo l'inflazione e probabilment Vai su X

È la Giornata Mondiale dell’Ambiente, quest’anno dedicata alla plastica e al suo impatto. Ogni anno sono immessi sul mercato più di 410 milioni di tonnellate di plastica prevalentemente da fonti fossili. Solo il 9% viene riciclata. Riduzione, riciclo, riuso. E conti Vai su Facebook

Per la Bri l'impatto dei dazi sul Pil sarà significativo; Per la Bri l'impatto dei dazi sul Pil sarà significativo; Dazi, S&P: impatto su inflazione Usa nel breve termine sarà significativo.