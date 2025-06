Per capire l’arte oggi serve educazione e non solo stupore L’intervento di Monti

Per comprendere appieno l’arte oggi, servono più di semplici emozioni: è necessaria un’educazione che sappia svelarne i significati più profondi. L’intervento di Monti ci invita a riflettere su un interrogativo cruciale: l’arte contemporanea risponde ai desideri o alle reali esigenze della nostra società? Se assumiamo che l’arte contemporanea abbia il potenziale di stimolare nuove prospettive e migliorare il nostro sviluppo collettivo, allora diventa essenziale chiedersi come possiamo valorizzarla al meglio.

L'arte contemporanea può davvero aiutare il nostro sviluppo? Non sempre ciò che si vuole è effettivamente ciò di cui si ha bisogno. È interessante notare quanto questa frase fatta possa assumere un differente peso se pensiamo al rapporto la l'arte contemporanea e la società. Riformuliamo: la nostra arte contemporanea fornisce alla nostra società ciò che questa società vuole o ciò di cui ha bisogno? Se assumiamo che l'arte contemporanea abbia tendenzialmente perso, nel tempo, quella carica trasformativa che invece ha avuto in un passato non molto lontano, allora è semplice affermare che l'arte contemporanea si è concentrata sempre più su ciò che la società mostrava di volere.

