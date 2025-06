Per Bonny c’è solo l’Inter snobbata la concorrenza | il retroscena di mercato

Dopo settimane di negoziati intensi, l’Inter è ormai prossima a ufficializzare l’arrivo di Ange-Yoan Bonny, un'operazione che ha sorpreso tutti, lasciando la concorrenza indietro. La volontà chiara dell’attaccante e il duro lavoro della dirigenza nerazzurra hanno finalmente portato a questa svolta. La trattativa si avvicina al traguardo: cosa ci riserverà il futuro di Bonny e del calciomercato? Restate con noi per scoprirlo.

Bonny può ormai definirsi un nuovo calciatore dell’Inter. Dopo la stretta di mano col Parma arrivano delle rivelazioni importanti sulla volontà chiara dell’attaccante. CHIUSURA – Lunghissima la trattativa per portare Ange-Yoan Bonny a Milano, con l’Inter che è sulle sue tracce da tempo. Il duro lavoro della dirigenza nerazzurra ha ripagato, considerando che si è giunti praticamente agli sgoccioli della trattativa. Di ieri, infatti, la notizia dell’accordo definitivo col Parma, che ha accettato l’offerta di 23 milioni di euro più bonus per il trasferimento del giocatore classe 2003. Il divario, quindi, tra la proposta iniziale dei nerazzurri (intorno ai 20-22 milioni di euro) e la richiesta del club crociato (almeno 24 milioni di euro), è stata colmata con una cifra totale che ruota sui 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Per Bonny c’è solo l’Inter, snobbata la concorrenza: il retroscena di mercato

