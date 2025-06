Per alberi pericolanti chiusa temporaneamente la strada statale 124 a Caltagirone

A Caltagirone, la strada statale 124 “Siracusana” è stata temporaneamente chiusa tra il km 13,500 e il km 14 a causa di alberi pericolanti. Questa misura precauzionale permette di garantire la sicurezza di tutti, consentendo le operazioni di potatura e messa in sicurezza. Il traffico viene deviato, assicurando un intervento rapido ed efficace. La sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta.

A causa della presenza di alberi pericolanti a bordo strada è chiusa al traffico, in via precauzionale, la strada statale 124 “Siracusana” dal km 13,500 al km 14 a Caltagirone. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di potatura e messa in sicurezza. Il traffico viene. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: strada - alberi - pericolanti - chiusa

Aereo da turismo urta cavi e alberi: atterraggio d'emergenza in strada. Miracolati i quattro occupanti - Un aereo da turismo ha vissuto un drammatico imprevisto oggi pomeriggio a Padova, urtando cavi e alberi prima di effettuare un atterraggio d'emergenza su una strada.

? DA LUNEDÌ 3 GIUGNO FINO AL 13 GIUGNO CHIUSURA STRADA DALLA LOCALITÀ FIGNA A SOTTO CASTELLO. DALLE 8.30 ALLE 17.00 ? #cimbergo #provinciadibrescia Vai su Facebook

Per alberi pericolanti chiusa temporaneamente la strada statale 124 a Caltagirone; Caltagirone (CT), per alberi pericolanti chiusa temporaneamente la strada statale 124 “Siracusana”; Prorogata la chiusura di parchi e strade, 6 gli alberi pericolanti da abbattere: si attende l'autorizzazione.

Caltagirone (CT), per alberi pericolanti chiusa temporaneamente la strada statale 124 “Siracusana” - Chiusa al traffico, in via precauzionale, la strada statale 124 "Siracusana" dal km 13,500 al km 14 a Caltagirone (CT). Secondo ilsicilia.it

Alberi pericolanti: strada chiusa - la Nazione - Alberi pericolanti: strada chiusa Decine di famiglie sono rimaste isolate per circa tre ore a causa di un intervento di messa in sicurezza ... Lo riporta lanazione.it