Sono stati assegnati i titoli individuali per quanto riguarda i Campionati Mondiali junior di pentathlon moderno 2025 in corso di svolgimento a Székesfehérvár Nella gara femminile Valentina Martinescu (Junior Asti) ha concluso con un brillante sesto posto. Dopo una buona prova di scherma (16 vittorie e 19 sconfitte) ha terminato con il miglior tempo la prova di nuoto (02:13.88) e l’undicesimo negli ostacoli (00:39.91). Con questi risultati è scattata dalla terza posizione nel laser run. A vincere è stata ancora una volta la 14enne Fatima Khalil con il punteggio di 1462. Argento per la ceca Lucie Hlavackova (1444), bronzo per Malak Ismail (1434). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, Valentina Martinescu è sesta nella finale dei Mondiali Junior

