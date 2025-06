Pedone sbalzato per terra da un Suv | soccorso dal 118 e portato in ospedale in codice giallo

Un incidente scuote il cuore di Lecce: un pedone di 61 anni è stato investito da un SUV tra via 47esimo Reggimento e via Nazario Sauro, poco prima di attraversare. Soccorso tempestivamente dal 118, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. La scena ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione sulle strade, soprattutto nei punti di attraversamento, per garantire la sicurezza di tutti.

LECCE – Nel pomeriggio di ieri si è verificato nel centro di Lecce l’investimento di un pedone. Un uomo di 61 anni è stato colpito da un Suv tra via 47esimo Reggimento Fanteria e via Nazario Sauro. L’impatto è avvenuto poco prima dell’attraversamento pedonale. Soccorso dal personale del 118. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: pedone - soccorso - sbalzato - terra

Pedone travolto da un'auto, soccorso con Pegaso - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio in Valdichiana, quando un pedone di 57 anni è stato travolto da un’auto durante un soccorso con Pegaso.

É stata prosciolta dall'accusa di lesioni aggravate Alice Zani, la 28enne che sei anni fa a Coccaglio, in provincia di Brescia, investì con l'auto un passeggino con dentro un bambino di due anni Il bimbo, ora tetraplegico, fu sbalzato sull'asfalto mentre la conduce Vai su Facebook

Pedone sbalzato per terra da un Suv: soccorso dal 118 e portato in ospedale in codice giallo; Imola, pedone investito da una moto in via Pisacane: è grave; Investito dall'auto pirata mentre attraversa la strada: uomo in condizioni gravissime.

Pedone sbalzato per terra da un Suv: soccorso dal 118 e portato in ospedale in codice giallo - L’incidente, che risale al pomeriggio di sabato, si è verificato all’angolo di Piazza Mazzini dove si intersecano via 47esimo Reggimento Fanteria e via Nazario Sauro. Riporta lecceprima.it

Pedone travolto e sbalzato di 10 metri a Milano, è grave - L'uomo è stato sbalzato per una decina di metri e il conducente del veicolo si è fermato a prestare soccorso. Secondo ansa.it