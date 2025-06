Pè nin perde la sumente e l' invecchiamento dei vini nella Grotta del Cavallone i progetti della bio cantina sociale di Orsogna

La Bio Cantina Sociale di Orsogna si distingue per il suo impegno innovativo e sostenibile, sottoscrivendo convenzioni con il Parco Nazionale della Maiella e cinque comuni per sviluppare il progetto ‘Pè nin perde la sumente’ e l’invecchiamento dei vini nella suggestiva Grotta del Cavallone. Queste iniziative rivoluzionarie valorizzano la tradizione vinicola locale, combinando rispetto per l’ambiente e qualità superiore. Sono le due iniziative della Bio Cantina Sociale di Orsogna, che…

La bio cantina sociale di Orsogna sottoscrive le convenzioni con il parco nazionale della Maiella e cinque comuni per lo sviluppo del progetto 'Pè nin perde la sumente' e per l'invecchiamento dei vini nella Grotta del cavallone

BIO CANTINA SOCIALE ORSOGNA: AL VIA PROGETTO VALORIZZAZIONE 130 PESCHIERE, MICROCOSMI BIODIVERSITA’ - ORSOGNA – La mappatura, la tutela e la valorizzazione di circa 13?0 peschiere, che scandiscono il paesaggio agrario delle colline di Orsogna e dei paesi vicini, in provincia di Chieti, tra la Maiella ... Secondo abruzzoweb.it