Pd Salvini blocca anche il cielo fare chiarezza sul caos aereo

Il caos aereo che ha paralizzato gli aeroporti del Nord-Ovest evidenzia ancora una volta le gravi inefficienze del governo. Dopo aver devastato il trasporto ferroviario, ora Salvini sembra aver deciso di bloccare anche il cielo, scaricando sui cittadini le conseguenze di una gestione fallimentare. È il momento di chiedersi: quale sarà il prossimo settore a essere sacrificato? La nostra priorità deve essere un cambiamento reale e concreto.

"Dopo aver messo in ginocchio il trasporto ferroviario, ora Salvini blocca anche il cielo. Il caos aereo che ha colpito gli aeroporti del Nord-Ovest è l'ennesimo fallimento del peggior ministro dei Trasporti della storia repubblicana". Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati del Partito Democratico Anthony Barbagallo, capogruppo Pd in Commissione Trasporti, e Andrea Casu, vicepresidente della stessa Commissione, annunciando la presentazione di un'interrogazione parlamentare urgente per fare piena luce sulle cause del guasto informatico che ha mandato in tilt il traffico aereo tra Milano, Torino, Genova, Bergamo, Firenze e Pisa, in un fine settimana cruciale per milioni di viaggiatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Š Quotidiano.net - Pd, Salvini blocca anche il cielo, fare chiarezza sul caos aereo

In questa notizia si parla di: salvini - blocca - cielo - fare

Meloni incassa, ma sbotta con Schlein. Intanto il governo si blocca sui porti: salta la norma Spinelli voluta da Salvini - In un clima di tensione politica, Meloni incassa ma non risparmia attacchi a Schlein, mentre il governo si impantana sulla questione dei porti e la norma Spinelli voluta da Salvini salta.

Il Pd dopo il guasto radar: "Salvini blocca anche il cielo, interrogazione per fare chiarezza" - la Repubblica Vai su X

In un’interrogazione parlamentare i deputati Pd Anthony Barbagallo e Andrea Casu chiedono conto a Salvini del blocco del traffico aereo di ieri, 28 giugno: “È gravissimo, dopo aver messo in ginocchio il trasporto ferroviario, ora Salvini blocca anche il cielo” Vai su Facebook

Caos voli, Pd: “Salvini blocca anche il cielo, ora interrogazione”. Il M5S: “Governo incapace”; Attacco a Salvini per lo stop del traffico aereo, Pd: Blocca anche il cielo, dica come eviterà nuovi guasti; Guasto ai radar e caos voli, è l’ora delle accuse. Il Pd: “Salvini venga in Parlamento”. Enac annuncia l’indagine.

Pd, Salvini blocca anche il cielo, fare chiarezza sul caos aereo - "Dopo aver messo in ginocchio il trasporto ferroviario, ora Salvini blocca anche il cielo. Come scrive quotidiano.net

Caos voli, il Pd: “Salvini blocca anche il cielo, ora un’interrogazione per fare chiarezza” - Ovest, i deputati dem in commissione Trasporti chiedono che il ministro, “il peggiore della storia repubblicana, riferisca in a ... Si legge su msn.com