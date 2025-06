Pd candidati scelti tra le risse | Cesetti c?è fuori gli anconetani Ma Ricci vuole Bora e Mastrovincenzo

Ancona apre le sue porte a un nuovo capitolo politico, con candidati scelti tra risse e confronti serrati. Cesetti e Ricci, tra gli altri, si contendono il cuore della città , mentre la coalizione progressista e civica si mostra più compatta che mai, promettendo un futuro di cambiamento. In un clima di grande fermento, la sfida politica si fa sempre più avvincente: quale sarà il volto del domani? La risposta si scrive passo dopo passo.

ANCONA E dire che la giornata era iniziata nel migliore dei modi. «È la prima volta che nelle Marche la compagine progressista e civica è così ampia e unita»,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pd, candidati scelti tra le risse: Cesetti c?è, fuori gli anconetani. Ma Ricci vuole Bora e Mastrovincenzo

In questa notizia si parla di: candidati - scelti - risse - cesetti

Muzzarelli si riprende il Pd . Tentazione Parlamento: "Candidati scelti dal basso" - Gian Carlo Muzzarelli torna a scuotere le acque del Pd, proponendo una candidatura dal basso come vera novità nel panorama politico.

Elezioni regionali, Cesetti boccia l’ipotesi di un’altra lista: "Sono del Pd" - Recuperare quei voti che, molto probabilmente, potrebbero mancare all’appello dopo alcune scelte fatte dal Pd. Lo riporta msn.com

Caos Pd per il terzo mandato, fuori Bora e Mastrovincenzo. A Fermo battaglia notturna per il via libera a Cesetti - MSN - Ancona e Fermo divisi sulla deroga al divieto per il terzo mandato dei candidati al consiglio regionale per la prossima tornata regionale. Si legge su msn.com