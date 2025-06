Pazzo Chelsea | domina il Benfica si fa riprendere dopo due ore di stop poi dilaga 4-1

Una notte mozzafiato al Stamford Bridge: il Chelsea, dopo due ore di attesa e sospensione per maltempo, si prende la scena, dominando il Benfica e vincendo 4-1. La partita, ricca di colpi di scena come il rigore di Di Maria e l'espulsione di Prestianni, conferma la forza dei Blues e regala emozioni indimenticabili ai tifosi. Ma cosa accadrà nel prosieguo di questa avvincente sfida europea?

Apre James, poi la gara viene sospesa per allerta meteo e, al rientro, un'ingenuità di Malo Gusto regala a Di Maria il rigore del pari. Poi l'espulsione di Prestianni nei supplementari spiana la strada ai Blues. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pazzo Chelsea: domina il Benfica, si fa riprendere dopo due ore di stop, poi dilaga 4-1

