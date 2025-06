Pax trumpiana e timore reciproco | la forza torna al centro della politica estera

In un mondo dove la forza diventa protagonista e il timore reciproco regna sovrano, si delinea una nuova era della politica internazionale. Tra crisi irrisolte e alleanze incerte, emerge la “Pax trumpiana”: una pace fatta di equilibrio basato sulla paura, più che sulla concordia. Ne discutiamo con Roberto Arditti, autore di *Hard Power*, per capire come questa dinamica plasmi il nostro domani. Perché la guerra, più di ogni altra cosa, cambia la storia.

Tutti rivendicano una vittoria. Nessuno firma la resa. Sotto le macerie delle grandi crisi — da Gaza a Kiev, da Taiwan all’Iran — è emersa una nuova forma di ordine: disordinato, intermittente, ma stranamente efficace. È la “ Pax trumpiana”. Una pace fredda, fondata non sull’armonia, ma sull’ equilibrio della paura. Ne parliamo con Roberto Arditti, giornalista, saggista e autore di Hard Power. Perché la guerra cambia la storia, edito da Giubilei Regnani. Dottor Arditti, Stati Uniti e Iran escono dallo scontro entrambi con qualcosa da rivendicare. Ma se nessuno ha perso, che tipo di equilibrio si sta delineando? Leggi anche Trump, l'Iran e il successo "collettivo": tutti si proclamano vincitori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pax trumpiana (e timore reciproco): la forza torna al centro della politica estera

In questa notizia si parla di: trumpiana - timore - reciproco - forza

Pax trumpiana (e timore reciproco): la forza torna al centro della politica estera.

Deputata Usa trumpiana e cospirazionista esulta per la morte del Papa: "Il male viene sconfitto per mano di Dio" - Blitz Quotidiano - La deputata Usa trumpiana e cospirazionista Taylor Greene, dopo la morte di Papa Francesco su X ha scritto: “Oggi ci sono stati grandi cambiamenti nella leadership globale. Da blitzquotidiano.it

Il timore di Padellaro: "Meloni applaude Trump? Non vorrei che diventasse rappresentante di una destra reazionaria e trumpiana" | LA7 - È entrata a Capitol Hill come premier di una destra sovranista, ma tutto sommato conservatrice, non vorrei che ne fosse uscita come ... Riporta la7.it