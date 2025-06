Pavia anziana aggredita e spinta a terra per strapparle la catenina d' oro

Una tranquilla giornata a Pavia si è trasformata in un episodio di violenza quando un’anziana di 86 anni è stata aggredita e derubata della catenina d'oro, cadendo a terra nel tentativo di difendersi. L’incidente, avvenuto nel rione Crosione, ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle zone residenziali. La donna, sebbene ferita, è riuscita a tornare a casa e chiedere aiuto, dimostrando grande coraggio di fronte alla minaccia.

Pavia, 29 giugno 2025 - Aveva appena fatto la spesa e stava t ornando a casa a piedi quando è stata aggredita da uno sconosciuto, che p er strapparle la catenina d'oro dal collo l'ha fatta cadere a terra. La donna, di 86 anni, è riuscita a rialzarsi ed tornata a casa, senza lanciare l'allarme immediatamente, ma chiamando i soccorsi successivamente dalla sua abitazione. È successo al rione Crosione di Pavi a, verso le 13.30 di ieri, sabato 28 giugno. L'anziana è stata poi trasportata con l'ambulanza al pronto soccorso del Policlinico San Matteo: per fortuna per lei non ci sono state conseguenze fisiche particolarmente gravi, solo qualche contusione sia al ginocchio che al gomito, per la caduta a terra, oltre a uno stato di ipertensione, causato dall'agitazione per quello che aveva subìto.

