Pavan tuona | Davvero qualche tifoso interista prende di mira la Juve per il 5-2? A Monaco potevano prenderne otto devono ringraziare…

Il calcio è fatto di emozioni, passione e spesso anche polemiche accese. Recentemente, Pavan ha sollevato un dibattito tra tifosi interisti e juventini, mettendo in discussione alcuni commenti che mirano a sottolineare il passato recente delle due squadre. In un clima di grande attesa per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, le tensioni tra supporters non si placano: cosa c’è di vero e cosa solo provocazione?

Il Mondiale per Club è giunto agli ottavi di finale con Inter e Juventus che affronteranno rispettivamente Fluminense (lunedì 30 giugno alle ore 21) e Real Madrid (martedì 1° luglio alle ore 21). I bianconeri sono reduci dalla pesante sconfitta nell'ultima gara del girone contro il Manchester City per 5-2 con i tifosi nerazzurri che .

