Pauroso schianto contro il guardrail in tangenziale Nord | un ferito ricoverato in Rianimazione

Una mattina segnata da paura e tensione sulla tangenziale Nord, dove un violento incidente ha coinvolto un'auto finita contro il guardrail in direzione San Lazzaro. Il conducente, gravemente ferito, è attualmente in rianimazione all'ospedale Maggiore. La scena ha lasciato un segno profondo tra gli automobilisti e sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale in quella zona. Restate aggiornati per tutte le novità su questo drammatico episodio.

Paura in tangenziale Nord, quando all'alba un gravissimo incidente ha coinvolto un'auto, che in direzione San Lazzaro è andata a schiantarsi contro il guardrail. Il conducente dell'auto ha riportato ferite gravissime e si trova adesso ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: guardrail - tangenziale - nord - ricoverato

Incidente stradale in Tangenziale: auto si schianta contro il guardrail, code e rallentamenti - Traffico intensissimo sulla tangenziale di Torino Sud, dove un'auto si è schiantata contro il guardrail, causando code e rallentamenti.

Finisce fuori strada in tangenziale, ubriaco ricoverato e denunciato; Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail: grave il conducente; INCIDENTE IN TANGENZIALE A RIVOLI - Sbanda con l'auto e finisce contro il guardrail: ferito - FOTO.

Schianto all'alba in tangenziale nord, un ferito in Rianimazione - Foto - Gravissimo incidente stradale all'alba: un'auto in tangenziale Nord è andata a schiantarsi contro il guard rail. Come scrive gazzettadiparma.it

Incidente in tangenziale, coppia in moto si schianta contro il guardrail: 24enne ricoverata in rianimazione. È grave - Il Gazzettino - 50 di sabato 12 ottobre una coppia di giovani in sella a una moto, una Suzuki 500, è andata a sbattere ... Riporta ilgazzettino.it